Hockeyduell in Bassersdorf – Gemeinderat wagt sich aufs Glatteis Am Eiszauber von Bassersdorf ist es zu einem besonderen Duell gekommen: Der Gemeinderat forderte den Vorstand des EHC Bassersdorf auf Kufen heraus. Christian Wüthrich

Zum Hockeyduell spielten die in Weiss gekleideten Gemeinderäte gegen die EHC-Vorstandsmitglieder in blauen Shirts (von links): Adrian Hofer, Richard Dunkel, Simone Eberhard, Doris Meier, Fredi Wepfer, Selina Stampfli, Armin Gnehm und Christian Pfaller. Foto: Leo Wyden

Einen richtigen Eisrink auf dem Bassersdorfer Dorfplatz gabs bislang noch nie. Und so war für Gemeindepräsidentin Doris Meier klar, dass man sich diese Gelegenheit für ein Duell auf dem ersten heimischen Hockeyfeld nicht entgehen lassen darf. «Der Gemeinderat wird gegen den Vorstand des EHC Bassersdorf zu einem Freundschaftsspiel antreten», verriet sie der Presse kurz vor dem Showdown.

Am dritten Adventssonntag war es so weit: Im Rahmen des über fünf Wochen dauernden Eiszaubers fand an diesem Wochenende ein Pondhockey-Turnier statt auf dem Dorfplatz von Bassersdorf. Während die teilnehmenden Mannschaften sich kurz erholten, machten sich am Nachmittag die beiden ausser Konkurrenz startenden Viererteams von EHCB-Präsident Adrian Hofer und Gemeindepräsidentin Doris Meier bereit für ihr Kräftemessen auf Kufen.