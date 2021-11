Kehrtwende in Eglisau – Gemeinderat will Fahrverbot im Städtli ohne Abstimmung einführen Das zum Test am Wochenende autofreie Städtchen hat den Eglisauer Gemeinderat im Sommer überzeugt. Die Behörde will diese Verkehrsänderung nun sogar ohne Volksabstimmung einführen. Manuel Navarro

Der Entscheid über das Fahrverbot fällt nun im Gemeindehaus, nicht an der Versammlung. Foto: Archiv / Francisco Carrascosa

Im alten Ortskern von Eglisau, dem «Städtli», war während des vergangenen Sommers weniger Verkehr als in anderen Jahren. Grund dafür war, dass der Gemeinderat zum Test am Wochenende ein Fahrverbot erlassen hatte. Die Rheinstrasse direkt am Fluss und die eine Häuserzeile dahinter liegende Untergasse waren von Freitagabend bis am Sonntag um 22 Uhr für den motorisierten Verkehr tabu. Ausnahmen gab es nur für Anwohnende und das Gewerbe.

Die entsprechende Regelung galt – mit Unterbrüchen – von Mai bis September. Danach hat der Gemeinderat eine Umfrage durchführen lassen, an welcher über 200 Passanten und 13 anliegende Gastro- und Gewerbebetriebe teilgenommen haben. Und nach der Auswertung der Ergebnisse ist der Gemeinderat nun überzeugt: Das Fahrverbot an Sommerwochenenden soll bleiben. «Wir sind im Gemeinderat einstimmig der Meinung, dass wir eine solche Verkehrsregelung einführen wollen», sagt Gemeindepräsident Peter Bär (Fokus Eglisau).