Abstimmung in Niederweningen – Gemeinderat will seine Finanzkompetenz erhöhen Bei der Teilrevision der Niederweninger Gemeindeordnung geht es darum, dass die Ausgaben, über die der Gemeinderat selber entscheidet, angehoben werden. Barbara Gasser

Die Stimmberechtigten befinden am 13. Februar über eine Erhöhung der Ausgaben, über die der Gemeinderat in eigener Kompetenz entscheiden kann. Foto: Florian Schaer

Das Niederweninger Stimmvolk hat die Teilrevision der Gemeindeordnung (GO) bereits im November 2020 genehmigt. Jetzt hat sich gezeigt, dass die von früheren Gemeindeordnungen übernommene Finanzkompetenz des Gemeinderats zu tief ist, «um eine Gemeinde in der Grösse von Niederweningen effizient zu führen», wie es in der Weisung zur Abstimmung für den 13. Februar heisst.

Die zurzeit gültige Gemeindeordnung sieht vor, dass der Gemeinderat über einmalige Ausgaben bis 50’000 Franken und über wiederkehrende bis 20’000 Franken entscheiden kann. Für nicht budgetierte Ausgaben liegt die Limite bei 200’000 Franken pro Jahr, für einmalige Ausgaben und für wiederkehrende bei 100’000 Franken.