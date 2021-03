Wechsel in Bachenbülach – Gemeindeschreiberamt in neuen Händen Markus Biser ist der neue Gemeindeschreiber von Bachenbülach. Seine Amtsübernahme

war von langer Hand geplant – seit Anfang Jahr hat der 48-Jährige das Zepter in der Hand. Barbara Stotz Würgler

Markus Biser ist neuer Gemeindeschreiber von Bachenbülach. Foto: Raisa Durandi

«Am meisten faszinieren mich die Menschen mit ihren vielfältigen Anliegen», antwortet Markus Biser auf die Frage, was ihm am Job des Gemeindeschreibers am meisten gefalle. Mit 4200 Einwohnerinnen und Einwohnern habe Bachenbülach eine interessante Grösse. «Die Gemeinde ist gut strukturiert in Industrie-, Gewerbe- und Wohnbereiche», so Markus Biser weiter. Ausserdem trägt der Ausländeranteil von rund 27 Prozent zu einem vielseitigen Bevölkerungsmix bei.

Als Chef der Bachenbülacher Gemeindeverwaltung führt er ein 20-köpfiges Team. Für den Gemeinderat ist er Sekretär und rechtlicher Berater und verantwortlich für die Gemeindeversammlungen. Für die Bevölkerung sind er und seine Mitarbeitenden Ansprechpersonen für Anliegen von A bis Z.