Nachfolge gesucht – Gemeindeschreiberin verlässt Weiach Pascale Wurz hat entschieden, nach drei Jahren in der Gemeindeverwaltung von Weiach ihre Stelle per Ende Juli 2021 zu kündigen.

Der Gemeinderat von Weiach sucht ab August 2021 eine neue Verwaltungsleiterin für das 2000-Seelen-Dorf. Foto: Francisco Carrascosa

Gemeindeschreiberin Pascale Wurz verlässt die Gemeindeverwaltung von Weiach. Wie der Gemeinderat auf der Website der Gemeinde mitteilt, wird Wurz noch bis Ende Juli 2021 angestellt sein. Weiach sucht nun ab August eine neue Verwaltungsleiterin oder -leiter. Man hoffe, die Stelle bald besetzen zu können, damit Wurz ihre Nachfolge in die Verwaltungsarbeit einführen kann.

Pascale Wurz arbeitete drei Jahre lang als Gemeindeschreiberin in Weiach. «Sie hat in den letzten drei Jahren massgeblich zur positiven Entwicklung in der Gemeindeverwaltung beigetragen. Viele Prozesse wurden in ihrer Zeit angepackt und den heutigen Anforderungen einer modernen Gemeindeverwaltung angepasst», heisst es weiter in der Mitteilung des Gemeinderats.

red