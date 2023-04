Dielsdorf kauft Container – Gemeindeversammlung darf bei Notunterkunft nicht mitreden Zürcher Gemeinden müssen bis Juni Platz für mehr Geflüchtete finden. Dielsdorf bleibt nichts anderes übrig, als Wohncontainer aufzustellen. Astrit Abazi

Dielsdorf will beim Bahnhof Wohncontainer für Flüchtende aufstellen. Symbolfoto: Adrian Moser

Viele Zürcher Gemeinden stehen derzeit vor einer schwierigen Situation. Bis Juni müssen sie teilweise deutlich mehr Platz für Flüchtende haben. Weil der Kanton das Aufnahmekontingent dann von heute 0,9 auf 1,3 Flüchtende pro 100 Einwohnerinnen und Einwohner erhöht hat, steigt der Bedarf an Unterkunftsplätzen um fast 50 Prozent an. Die Ankündigung kam erst im März. Die Suche nach Wohnmöglichkeiten ist durch die kurze Frist schwierig. Dielsdorf hat eine Lösung gefunden, allerdings eine teure: Die zusätzlichen 24 Geflüchteten werden während dreier Jahre in neuen Wohncontainern beim Industriegebiet hinter dem Bahnhof untergebracht. Der Gemeinderat hat dafür einen Kredit über 900’000 Franken genehmigt.