Primarschule Dänikon-Hüttikon – Gemeindeversammlung mit riesigem Zulauf Die Schulpflege hat alle drei Geschäfte an der Gemeindeversammlung ohne viele kritische Voten ins Trockene gebracht. Erstmals stand ihr eine Rechtsanwältin zur Seite. Anna Bérard

Das Primarschulhaus Rotflue liegt auf halbem Weg zwischen Dänikon und Hüttikon. Foto: Francisco Carrascosa

Noch selten haben so viele Dänikerinnen und Hüttiker eine Gemeindeversammlung ihrer gemeinsamen Primarschule besucht: 108 Stimmberechtigte fanden sich am Mittwochabend in der Turnhalle ein. Mehrere Lehrerinnen und der Schulleiter verfolgten das Geschehen von den hinteren Reihen aus. Vorne sassen die fünfköpfige Schulpflege und die Schulverwalterin. Unter ihnen eine Frau, ein unbekanntes Gesicht in Dänikon und Hüttikon. Es ist Ingrid Indermaur, Rechtsanwältin, Mediatorin und selber Co-Präsidentin einer Schulpflege. Sie ist die neue Begleiterin für die Schulführung, das heisst, sie wird die Schulpflege vor allem rechtlich beraten.