Wegen Corona – Gemeindeversammlung von Eglisau abgesagt Weil sich über 250 Personen angemeldet haben, kann die Gemeindeversammlung von Eglisau nicht durchgeführt werden. Nun kommt es zur Urnenabstimmung. Manuel Navarro

Die mögliche Neugestaltung des Städtli – in der Visualisierung die Rheinstrasse – wird zu einem späteren Zeitpunkt behandelt werden müssen. Visualisierung: PD

Die Gemeindeversammlung von Eglisau, die für Donnerstag, 10. Dezember, in der Saalsporthalle Schalmenacker in Rafz geplant war, wird nicht stattfinden. Der Gemeinderat, die Schulpflege und die reformierte Kirchenpflege haben die Versammlung abgesagt. Als Grund geben die Behörden an, dass bis am Dienstagabend über 250 Anmeldungen für den Anlass eingegangen sind. «Mit der damit zu erwartenden grossen Zahl von Teilnehmenden (angemeldete und nicht angemeldete) kann das Covid-19-Schutzkonzept nicht umgesetzt und die sichere Durchführung der Versammlung nicht gewährleistet werden», heisst es in einer Mitteilung. Da der Kantonsrat entschieden hat, ausnahmsweise für das Budget und den Steuerfuss auch eine Urnenabstimmung zu ermöglichen, werde man davon Gebrauch machen. Die Urnenabstimmung über diese Geschäfte wird am 31. Januar stattfinden.