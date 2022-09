Zugvogelfest – Gemeinsam in der Natur unterwegs Die Grünen Bezirk Dielsdorf haben am 17. September ein Zugvogelfest im Neeracherried veranstaltet.

35 Interessierte haben sich bei kühlem Wetter beim Schützenhaus Neerach getroffen. Wilma Willi, Kantonsrätin der Grünen und ausgebildete Ornithologin, berichtete auf dem Spaziergang durch das Neeracherried viel Interessantes zu den gefiederten Freunden. Auch über die Geschichte des Flachmoores, die Deponie der Sechzigerjahre, die Altlastensanierung und Aufwertungsetappen wurde berichtet. Anschliessend schaute sich die Gruppe die neu geschaffene Feuchtmulde auf der Saumbachwiese an. Nach dem rund einstündigen Spaziergang kamen die Teilnehmenden wieder bei Schützenhaus an, wo eine Stärkung mit feinem Most und Zopf bereit stand. Anschliessend hielt Regierungsrat Martin Neukom ein Referat zum Thema «Naturschutz und Klima». Er erklärte Zusammenhänge zwischen Artensterben, Biodiversität, ökologischer Infrastruktur und sprach über die Probleme, die entstehen, weil es immer wärmer wird. Die Gruppe war sich am Schluss einig, dass es nichts Schöneres gibt, als zusammen in der Natur unterwegs zu sein: «Umso mehr wir darüber wissen, umso besser können wir dafür Sorge tragen.»

