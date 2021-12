Crowdfunding für Schmiede in Kaiserstuhl – Gemeinsames Glück schmieden Nach 15 Jahren wurde Stephan Voigt in Watt die Werkstatt gekündigt. Um den Einzug in der historischen Schmiede in Kaiserstuhl zu finanzieren, lockt er auf Wemakeit.ch mit Belohnungen. Ursula Fehr

Stephan Voigt hofft, dass über das Crowdfunding genügend Geld zusammenkommt, um die alte Schmiede in Kaiserstuhl aus ihrem jahrelangen Dornröschenschlaf aufzuwecken. Foto: Sibylle Meier

Sozusagen zwischen Stuhl und Bank – oder genauer auf dem Werktisch der kleinen Schreinerei in Katzenrüti – sitzt der 40-jährige passionierte Schmied. «Ich hoffe auf das Gelingen meines Projekts auf Wemakeit.ch. Nun ist Halbzeit, und bereits liegen 9893 Franken bereit. Das motiviert mich.»

Kleine und grosse Spenden sind willkommen und werden entsprechend belohnt: für 30 Franken zum Beispiel mit einem magischen Schlüsselanhänger und für 80 Franken mit einem Set aus Feuerstein, Lunte und Schläger zum Feuermachen wie in der Steinzeit – aber auch mit einzigartigen Messern. Denn in all den Jahren ist sein Bubentraum, (Huf)Schmied zu werden bzw. zu sein, erfüllt worden und gipfelt darin, Interessierten einen Workshop zur Herstellung eines eigenen Messers fürs ganze Leben zu bieten. «Es lief immer besser, und ich machte mich deshalb im Januar dieses Jahres selbstständig. Aber zwei Monate später erhielt ich die Kündigung. Ich fühlte mich, als hätte mir jemand die Beine weggezogen.» Der Vermieter hat für die Werkstatt internen Anspruch geltend gemacht.