41. Bülacher OL – Genaues Kartenlesen war Pflicht Rund 650 Teilnehmer haben trotz regnerischem Wetter den Weg an den Dorf-OL in Dielsdorf gefunden. Organisiert wurde er vom Orientierungslaufklub Rafzerfeld-Bülach. Orientierungslaufklub Rafzerfeld-Bülach

Die Teilnehmenden jeden Alters durften die Orientierung auch im Regen nicht verlieren. Foto: PD

Dank der tollen Arbeit der Bahnleger, Andreas Rüedlinger und Reto Egger, durften sich die Teilnehmer des 41. Bülacher OL in Dielsdorf über spannende Routenwahlen (verschiedene mögliche Routen zu einem Posten) freuen. Genaues Kartenlesen war gefordert. In 44 Kategorien aller Altersklassen suchten Jugendliche, Junggebliebene, Familien und Senioren mittels neu aufgenommener Karte und Kompass die idealste Route zum nächsten Posten. Die Posten mussten in der korrekten Reihenfolge angelaufen werden, wobei die Posten durch einen elektronischen Badge (Zeiterfassung) quittiert wurden. Im Ziel angekommen, konnte der OL ausgewertet werden und die Läufer erhielten eine Art Quittung mit ihrer Laufzeit. Der Wettkampf wurde als Sprint-OL mit einer Siegerzeit von rund 10 bis 15 Minuten ausgetragen.

In der Festwirtschaft, welche ein reichhaltiges Buffet bot, wurden nach dem Wettkampf die Routen mit anderen OL-Läufer sowie auch Konkurrenten rege diskutiert. Die Organisatoren blicken auf einen erfolgreichen OL zurück.

