Illustration: Anna Haifisch

Die vier Männer sassen am Nebentisch in einem Restaurant mit etwas dicker Luft, was dem Umstand geschuldet war, dass ein Fleischgericht namens Charbonnade angeboten wird, bei dem man Rindshüftschnitzelchen auf kleinen Holzkohletischgrills selber am Tisch brutzeln kann, à discrétion für 58 Franken. Ich war mit einem Freund dort, der einen kennt, der einst dreiundzwanzig von diesen Plätzli an einem Abend schaffte – diese dann aber nicht lange bei sich behalten konnte.