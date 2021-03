Verschärfung der Covid-Massnahmen – Genf überschreitet Grenzwert – sind die offenen Läden schuld? Seit der Wiederöffnung der Geschäfte steigen die Corona-Fallzahlen in den Westschweizer Kantonen Genf und Waadt wieder. Über die Gründe rätseln auch Epidemiologen. Philippe Reichen aus Lausanne

Im Kanton Genf blieben die Corona-Fallzahlen lange stabil, seit der Wiederöffnung der Geschäfte steigen sie wieder. Foto: Axel Heimken (AFP)

Sollte man sich je an eine positive Seite der Corona-Pandemie erinnern, dann an diese: Viele Schweizer Städte haben Gastronomen erlaubt, Gartenterrassen zu eröffnen oder bestehende zu erweitern. Gerade in Lausanne war das Stadtzentrum nie so attraktiv wie im vergangenen Sommer. Doch jetzt sind die eben erst entdeckten Terrassen geschlossen und Beizer und Gäste gleichermassen enttäuscht. Die Gäste des Lausanner Cafés Le Pointu haben sich darum etwas Besonderes ausgedacht: Sie klebten Post-it-Zettelchen in Herzform an die Frontscheibe ihres Stammcafés. Auf die Herzchen notieren sie seit Tagen Ermunterungen wie: «See you soon», «Wir kommen wieder», «Ihr fehlt uns», «Für mich einen Toast, bitte!»