Pierre Maudet – Genfer FDP schliesst ihr politisches Wunderkind aus der Partei aus 26 Mitglieder des Parteileitung haben heute Morgen über das Schicksal des Ministers entscheiden. UPDATE FOLGT

In der Genfer FDP nicht mehr erwünscht: Pierre Maudet. Foto: Keystone/Martial Trezzini

Historische Sitzung für den Genfer FDP-Lenkungsausschuss: Auf der Tagesordnung stand der Ausschluss von Pierre Maudet, dem Wunderkind der Partei. Insgesamt diskutierten 26 von insgesamt Mitgliedern über den Ausschluss. 22 Personen stimmten dafür.

Anlass für die Sitzung der Parteileitung am Montagmorgen waren die umstrittenen Chat-Auszüge zwischen Maudet und seinem Parteifreund Simon Brandt über die Finanzierung eines Festabends – einer Geburtstagsfeier -, die in den vergangenen Tagen bekannt geworden sind.

Die beiden hatten von der Möglichkeit gesprochen, ein Protokoll wegen eines zu hohen Geldbetrags zu ändern und davon, die «zuverlässigen» Mitglieder der Partei zu informieren, wobei sie andeuteten, dass es «weniger zuverlässige» Mitglieder gebe. Brandt kündigte am Mittwoch seinen Rücktritt als Vizepräsident der FDP der Stadt Genf an.

Über den Ausschluss des Staatsrats aus der Parteisektion muss schliesslich die Generalversammlung entscheiden.

Bereits im November 2018 hatte die Parteileitung der Genfer FDP den Staatsrat zum Rücktritt aufgefordert. An einer ausserordentlichen Generalversammlung im Januar 2019 erhielt Maudet die Unterstützung der Basis. In der Folge gab Sektionspräsident Alexandre de Senarclens den Parteivorsitz ab.

Wieder Thema Nummer Eins

In den vergangenen Monaten war es ruhig geworden um die Affäre Maudet. Mit der Ankündigung der Genfer Staatsanwaltschaft, Maudet vor Gericht stellen zu wollen, ist die Geschichte um eine bezahlte Luxusreise nach Abu Dhabi, Spendengelder und weitere Vorwürfe einmal mehr das dominierende Thema in Genf.

Nach zwei Jahren neigen sich die Ermittlungen in dem Fall dem Ende zu. Im Herbst könnte die Staatsanwaltschaft formell Anklage gegen Maudet und vier weitere Personen erheben. Im Zentrum steht seine Luxusreise in die Emirate. Die Affäre um die Hotelgruppe Manotel – dabei geht es um Spendengelder und eine gesponserte Geburtstagsfeier für Maudet – will die Genfer Justiz hingegen teilweise fallen lassen.

( red )