«The Crowded Room» auf Apple TV+ – Geniales Puzzle Die Serie führt tief hinein in den Kopf eines verwirrten jungen Mannes – von Tom Holland grandios verkörpert.

Die Dreharbeiten zu «The Crowded Room» waren so anspruchsvoll, dass Schauspieler Tom Holland nun eine Berufspause einlegt. Foto: Apple TV+

Dies ist der klassische Fall einer Serie, die umso eindrucksvoller wird, je weniger man beim Schauen vorher weiss. Einen Hinweis zu Beginn kann sie jedoch gut vertragen: Was immer einem zwischendrin komisch vorkommt, am Ende wird es Sinn ergeben. Wann immer man vor dem Rätsel steht, was hier eigentlich verhandelt wird, die Lösung wird kommen. Und wann immer sich das Gefühl einschleicht, dass man aufhören sollte: Dieses Gefühl ist falsch.

«The Crowded Room» basiert auf einem Sachbuch von Daniel Keyes, das von einem berühmten Fall aus der amerikanischen Justiz- und Psychiatriegeschichte handelt, der Ende der Siebzigerjahre verhandelt wurde. Der Titel des Buches wird im Vorspann genannt, aber den sollte man nicht googeln, denn dann wäre der grosse Twist schon gleich enthüllt. Die Grundierung in der Ernsthaftigkeit des Realen erklärt aber vielleicht, warum so viele tolle Leute ihr Herzblut in diese Serie gegeben haben.

Tom Holland war so gepackt, dass er auch gleich als Produzent einstieg.

Allen voran Akiva Goldsman, einer von Hollywoods grossen Drehbuch-Routiniers, der für «A Beautiful Mind» einen Oscar gewonnen hat, aber auch für Bestseller-Adaptionen von John Grisham über Dan Brown bis Stephen King bekannt ist, dazu seine Arbeit an Batman-Filmen und Star-Trek-Serien. Er fand den Stoff und trat damit an Tom Holland heran, den Spider-Man der Herzen, geliebt für seine ewige Jungshaftigkeit. Der war so gepackt, dass er auch gleich als Produzent einstieg. Für die Episoden-Regie heuerten die beiden dann tolle europäische Talente an, die Norwegerin Mona Fastvold etwa oder den Ungarn Kornél Mundruczó.

Alles beginnt mit einer Schiesserei am New Yorker Rockefeller Center, bei der einige Passanten verletzt werden, aber niemand stirbt. Im Zentrum steht Danny Sullivan, Tom Holland mit Seventies-Wuschelhaaren und Highschool-Schüchternheit, die spielt er ja auch sehr überzeugend als Spider-Man, obwohl er jetzt auch schon auf die dreissig zugeht.

Danny will schiessen, auf einen Mann, dem er auflauert und der es offenbar verdient hat, tut es dann aber doch nicht. Seine Freundin Ariana (Sasha Lane) nimmt ihm wütend die Waffe aus der Hand und feuert mehrmals selbst.

Warum muss dieser junge Mann mental derart genau analysiert werden?

Dann ist es aber nur Danny, der bald im Verhörraum der Polizei mit der Psychiaterin Rya Goodwin (Amanda Seyfried) sitzt und von ihr mit grosser Geduld befragt wird. Von Ariana fehlt jede Spur. Falls intensiv nach ihr gefahndet wird – immerhin soll sie ja die Täterin sein – zeigt die Serie davon nichts. Stattdessen gibt es diese intensiven Psychogespräche zwischen Danny und der Psychiaterin über die ersten fünf Episoden, die in Rückblenden zugleich Dannys ganzes Leben erzählen, seine Verliebtheiten und Rückschläge, seine Verklemmungen und Komplexe.

Aber warum muss ein Junge, der nach Lage der Dinge allenfalls der Beihilfe schuldig ist, mental derart intensiv analysiert werden? Und warum werden die diversen Freunde und Komplizen in seinen Erzählungen, allen voran die ungestüme und sexuell sehr aktive Ariana, so wenig greifbar? Als Zuschauer beginnt man, sich zu wundern, auch die Dramaturgie hängt dadurch zeitweise durch. Was bitte soll so spannend sein an der minutiösen Herleitung dieser Schüsse Ende der Siebzigerjahre, die nicht einmal tödlich waren?

Sein Schmerz wird immer quälender und greifbarer: Tom Holland als Danny Sullivan. Foto: Apple TV+

Gerade wenn man aufgeben will, weil alles immer konfuser und scheinbar irrelevanter wird, kommt die Serie zu sich. Dann wird sie zum Gerichtsdrama und steigert sich von Episode zu Episode bis hin zu einem wirklich furiosen Finale. Die Puzzleteile, die zu Beginn so sorgfältig ausgelegt wurden, fügen sich zusammen, zugleich wird der Schmerz der Hauptfigur Danny Sullivan immer greifbarer und quälender. Tom Holland wächst bei dieser Darstellung weit über das hinaus, was man bisher von ihm gesehen hat, er geht erkennbar an seine Grenzen – in einem Interview berichtet er sogar, dass er während des Drehs eine Art Zusammenbruch hatte.

Daran muss man denken, wenn es mal wieder heisst, Filme und Serien müssten schon in den ersten Minuten knallen, wenn sie im wachsenden Überangebot des Streaming-Entertainments bestehen wollen. Nein, das müssen sie nicht. Zumindest wünscht man sich, dass auch Erzählungen wie «The Crowded Room» noch Erfolg haben können – die langsam wachsen und ihre ganze Wucht erst im Finale entfalten, wo es dann wirklich um alles geht.

Darum nämlich, wie Menschen mit Schmerz umgehen, den sie nicht mehr verarbeiten können. Und was ihnen hilft, dennoch zu überleben.

