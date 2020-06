Corona-Regeln in Bülach – Genügend Abstand beim Blutspenden Das Blutspenden wird ausnahmsweise in der Stadthalle in Bülach durchgeführt. Julia Hüsler

Wegen der vorgegebenen Sicherheitsabstände durch die Corona-Krise findet das Blutspenden in der Bülacher Stadthalle statt. Foto: PD

Corona gibt auch in diesem Fall den Takt vor. Anstatt im Spital Bülach wird das Blutspenden vom Mittwoch, 8. Juli, in der Bülacher Stadthalle stattfinden. Somit kann die Zürcher Stiftung Blutspendedienst den Sicherheitsabstand von zwei Metern zwischen den Betten der Spenderinnen und Spender gewährleisten, während es in den Räumlichkeiten des Spitals zu eng gewesen wäre. Regula Buchli von der Stiftung Blutspendedienst Zürich betont, wie wertvoll dieser Anlass ist: «Es ist wichtig, dass wir so kurz vor den Ferien das Blutspenden durchführen können. Dadurch, dass viele Menschen in die Ferien verreisen, nimmt die Anzahl Spenderinnen und Spender ab, was Blut zu einem noch knapperen Gut macht.»