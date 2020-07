Gastro-Serie – Genuss und Entspannung im Garten von Oberembrach Im Restaurant zur Rose ist Entschleunigung kein Modewort, sondern eine Selbstverständlichkeit. Im Garten gibt es Feriengefühle für Auge und Gaumen. Daniela Schenker

Ein sicherer Wert: Fischchnusperli mit gemischtem Salat. Foto: Daniela Schenker

An manchen Orten reichen zwei Stunden, und man fühlt sich wie in den Ferien. Das Restaurant zur Rose in Oberembrach ist so ein Ort. Hier beginnt die Erholung schon bei der telefonischen Tischreservation. Als «Vorstädter» sind wir es gewohnt, dass Tische in Gartenrestaurants an sonnigen Abenden begehrt sind. Wir kämen früh und würden dafür auch zeitig wieder aufbrechen, versprechen wir der Gastgeberin. «Bei uns dürfen Sie so lange bleiben, wie Sie wollen», lautet die freundliche Antwort.