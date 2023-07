Herr Buser, wieso müssen wir den radioaktiven Abfall überhaupt wieder zurückholen können? Was spricht gegen eine permanente Lösung?

Die Endlagerung war ja die ursprüngliche Lösung der Nuklearindustrie. Erst später, als die Ekra (Expertengruppe Entsorgungskonzepte für radioaktive Abfälle) in den 90er-Jahren ihre Konzepte überarbeitete, kam man zum Schluss, dass ein geologisches Tiefenlager gebaut werden muss. Dieses unterscheidet sich in zwei Punkten: das Monitoring in der Form eines Pilotlagers und die Rückholbarkeit. Die Gründe dafür sind vielfältig. Was machen wir, wenn etwas schiefgeht und das Lager ein Leck hat? Man wurde sich auch bewusst, dass hier Ressourcen vergraben werden, welche anderweitig genutzt werden könnten. Worüber man nicht gerne redet, ist auch die Proliferation, das heisst der Missbrauch der Abfälle für atomare Waffen.