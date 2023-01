Milliarden-Rechtsstreit – Georgiens Ex-Regierungschef droht der CS mit pikanten Enthüllungen Bidzina Ivanichvili facht den Konflikt um 1,3 Milliarden Franken Schadenersatz an. Dabei könnte der Georgier wegen des Krieges in der Ukraine bald auf der EU-Sanktionsliste landen. Jorgos Brouzos

Liefert sich mit der CS einen teuren Rechtsstreit: Der georgische Ex-Premier Bidzina Ivanichvili. Foto: Zurab Kurtsikidze (EPA)

Es ist ein wüster Rechtsstreit. Der georgische Ex-Regierungschef und Milliardär Bidzina Ivanichvili will bis zu 1,3 Milliarden Franken Schadenersatz von der Credit Suisse. Er wirft der Bank vor, dass ein Kundenberater zwischen 2006 und 2015 Millionen von seinen Konten abgezweigt hat. Auch habe der Berater hohe Summen in spekulative Aktien investiert, die inzwischen wertlos sind. Der Rechtsstreit beschäftigt die Gerichte in Bermuda und Singapur. (Lesen Sie hier mehr dazu.) Dort sollen die Milliardenvermögen von Ivanichvili gelegen haben.

Die Bank versucht, den Schaden möglichst klein zu halten. Der Fall hat daher bei CS-Rechtschef Markus Diethelm höchste Priorität. Die CS wähnte sich offenbar auf einem guten Weg, um das Verfahren mit einem Vergleich möglichst schnell aus der Welt zu schaffen und geräuschlos zu beenden.

Vorwürfe auf «CS Victims»

Doch nun greift Ivanichvili die CS öffentlich an. Auf der Internetseite «CS Victims» wurde am Dienstag in seinem Namen ein längerer Beitrag veröffentlicht. Darin macht seine Seite der Schweizer Bank heftige Vorwürfe.

Die CS würde verhindern, dass der Milliardär an sein Geld kommt, das dort noch liegt. Zwar sei der grösste Teil seines Vermögens zu einem anderen Schweizer Institut transferiert worden, aber rund 5 Prozent verblieben bei der CS. Um ihm das Leben schwer zu machen, würde das Institut nicht nur rechtliche Mittel ergreifen, sondern seit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine vor bald einem Jahr auch politische Kanäle nutzen.

So heisst es im Schreiben, dass es seit Beginn des Krieges für Ivanichvili schwieriger geworden sei, an sein Geld zu kommen. Es bestünden schwerwiegende Hindernisse, darunter Verzögerungen bei den Auszahlungen und die vollständige Sperrung des Zugangs zu den Vermögen. Laut Ivanichvili handelt es sich bei diesen Massnahmen um eine «informelle Sanktionierung». Und er droht bereits mit einer weiteren Eskalation des Streits. Auf der Internetseite des georgischen Ex-Politikers heisst es, dass er und seine Berater nun erwägen, eine eigene Kampagne gegen die CS zu lancieren. Sie wollen Informationen über den Fall veröffentlichen und «Beweise dafür liefern, wie die Geschäftsleitung der Credit Suisse den Ruf der Bank und das Image der Schweiz beschädigt hat».

Die Credit Suisse nimmt zu den Vorwürfen Ivanichvilis keine Stellung.

«Da Ivanichvili für die antiwestliche Stimmung in Georgien verantwortlich ist, sollte die EU Sanktionen gegen ihn erwägen.» Denkfabrik «European Council on Foreign Relations»

Sicher ist: Der Milliardär ist auf keiner der offiziellen Sanktionslisten. Es gibt aber in der EU seit einiger Zeit Bestrebungen, auch ihn auf eine Sanktionsliste setzen zu lassen. So werden in einem im Dezember publizierten Bericht des EU-Parlaments Massnahmen gegen ihn gefordert. Dies, da er für die Verschlechterung des demokratischen politischen Prozesses in Georgien mitverantwortlich sei. Das Fazit ist für das Land bitter: denn es will möglichst rasch der EU beitreten. Nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine hat es ein Beitrittsgesuch eingereicht.

Der Bericht des EU-Parlaments hat daher Gewicht. Ivanichvili kommt darin aber schlecht weg. Der Einfluss von Ivanichvili in Georgien sei schädlich. Auch steht Georgien unter Verdacht, Russland dabei zu helfen, internationale Sanktionen zu umgehen. Dies soll auch an den engen Verbindungen Ivanichvilis zum Kreml liegen. Für den Fall, dass sich diese Anschuldigungen bestätigen, fordert der Bericht persönliche Sanktionen gegen Ivanichvili und seine engsten Vertrauten.

Schweiz würde Sanktionen wohl übernehmen

Die renommierte Denkfabrik «European Council on Foreign Relations» kommt zu einem ähnlichen Schluss. Sie hat kürzlich einen längeren Beitrag zu Georgien und dem Einfluss von Ivanichvili auf das Land veröffentlicht. Das Fazit des Artikels: «Da Ivanichvili in erster Linie für die antiwestliche Stimmung in Georgien verantwortlich ist, sollte die EU persönliche Sanktionen gegen ihn erwägen.»

Auf seinem Blog schreibt Ivanichvili hingegen, dass die CS immer wieder Vorstösse des EU-Parlaments verwendet, um Verzögerungen bei der Auszahlung von Geldern aus seinem Trust zu rechtfertigen. Sollte Ivanichvili aber tatsächlich auf einer Sanktionsliste der EU landen, wäre das für seine Position im Streit mit der CS wohl nicht förderlich. Dies auch, da die Schweiz zeitnah die meisten EU-Sanktionen übernimmt.

