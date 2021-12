Pfarrerin zu den neuen Corona-Massnahmen - «Gerade an Weihnachten ist es lohnenswert, alle Pflichten rund um Corona mit Humor zu verbinden»

«Gerade an Weihnachten ist es lohnenswert, alle Pflichten rund um Corona mit Humor zu verbinden»

Wie feiert man in Zeiten von strengen Corona-Vorschriften noch ein schönes Weihnachtsfest?

Erstmals gibt es Vorgaben des Bundesrats, wie wir Weihnachten feiern sollen – nämlich mit nicht mehr als zehn Personen, wenn darunter eine ungeimpfte ist. Wie soll da noch weihnachtliche Stimmung aufkommen?

Weihnachten ist eine Zeit von Rücksichtnahme und Empathie. Man sollte sich daher immer wieder vor Augen führen, warum es diese Massnahmen gibt: Wegen der Auslastung der Intensivstationen, wegen zu wenig Pflegepersonal in den Spitälern – und der Sorge, dass wir möglicherweise schon bald in Krankenhäusern nicht mehr richtig betreut werden können, wenn uns etwas passiert. Deshalb müssen wir jetzt Rücksicht nehmen. Wenn man sich dies vergegenwärtigt, dann wird man vielleicht auch etwas weicher in seinen Vorstellungen, wie ein Weihnachtsfest auszusehen hat.