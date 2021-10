Der «Freak» im Staff des EHC Kloten – Geradezu zum Goalietrainer berufen Für Tim Bertsche stellt sein Job im EHC Kloten eine grosse Challenge dar. Der 23-Jährige ist der Jüngste im Coachingteam und hat nicht nur technisch einiges auf dem Kasten. Dominic Duss

Mit 23 ist er der jüngste Goalie- und Videocoach der Swiss League: Tim Bertsche hat seinen Job und seine Technik-Skills im EHC Kloten bestens im Griff. Foto: Sibylle Meier

Mit 20 ist sein Traum von einer Profikarriere als Eishockey-Goalie geplatzt. Störungen im Gleichgewichtsorgan zwangen Tim Bertsche nach der Saison 2018/19 zum Rücktritt. «Es war ein harter Entscheid, begleitet von teils dunklen Nächten», blickt er zurück. Doch im HC Thurgau, wo er zwei Spielzeiten absolviert hatte, tat sich ein neues Türchen für ihn auf. Bertsche wurde zum Goalie- und Videocoach ernannt.

Als Junior war er während vier Jahren im EV Zug zwischen den Pfosten gestanden. «Bereits dort konnte ich im Nachwuchsbereich aushelfen», schildert der gebürtige Schaffhauser. In Weinfelden betreute er zuerst die Sportschulen und die U14, ehe seine Beförderung erfolgte. «Irgendwie musste alles so kommen», sagt Bertsche dazu. Es sei schon besonders gewesen, in seinem jungen Alter dieses wichtige Amt zu übernehmen – «zumal ich aus der gleichen Mannschaft kam», gibt er zu bedenken.