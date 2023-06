Stadel – Gerechtigkeit bei der Entsorgungs­frage der Schweiz Was ist gerecht, wenn es um die Entsorgung radioaktiven Abfalls geht? Im Neuwis-Huus in Stadel gab es keine abschliessenden Antworten, aber Denkanstösse. Wilma Willi

Hier, in Haberstal, soll dereinst der Eingang zum Tiefenlager stehen. Archivfoto: Balz Murer

Valentina Siervo hat sich im Rahmen ihrer Masterarbeit mit dem Thema der Gerechtigkeit im Kontext der Entsorgung radioaktiver Abfälle in der Schweiz beschäftigt. Die Präsentation der wichtigsten Ergebnisse der Masterarbeit fand am 30. Mai im Neuwis-Huus, Stadel, statt. Wilma Willi (Kantonsrätin, Grüne) und Harald Jenny (Dr. phil., Unabhängiges Schweizer Begleitgremium Tiefenlager) organisierten die Veranstaltung und führten durch den Abend.

Siervo, Studentin in Management und Betriebswirtschaft an der Universität St. Gallen, verstand es, den interessierten Zuhörerinnen und Zuhörern ihre Forschungsmethode und die Meinungen der interviewten Personen klar und kurzweilig zu erklären. Dabei ging es vor allem um die Frage, wie Gerechtigkeit im Schweizer Sachplanverfahren stets gefördert werden kann. Ein geologisches Tiefenlager schafft Ungerechtigkeit, allein schon dadurch, dass eine nationale Aufgabe regional gelöst werden soll.

Eine Region und vor allem auch die betroffenen Landbesitzer und Landbesitzerinnen und Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen verlieren viel. Diese Ungerechtigkeiten gilt es so weit wie möglich zu reduzieren. Im Rahmen ihrer Masterarbeit untersuchte sie, welche Aspekte als besonders wichtig wahrgenommen werden, um den Prozess so gerecht wie möglich zu gestalten.

30 Interviews geführt

In ihrem Forschungsprojekt hat sie 30 Interviews mit am Prozess beteiligten Akteuren geführt und ausgewertet. Das Spektrum der Befragten reicht von denjenigen, die dem Projekt kritisch gegenüberstehen, bis zu denjenigen, die es unterstützen. Im Rahmen der Veranstaltung hat Valentina Siervo im ersten Teil die Ergebnisse vorgestellt. Anschliessend haben die circa 40 Anwesenden in Kleingruppen vertieft und angeregt diskutiert.

Im letzten Teil wurde kurz gemeinsam im Plenum resümiert und die grossen Fragen herausgestrichen. Der Anlass bot den Einwohnerinnen und Einwohnern unserer Region eine einmalige Gelegenheit, eine etwas andere Sicht auf das Tiefenlager zu erhalten. Weil eine Demokratie nur so gut wie die öffentliche Auseinandersetzung ist, sind solche Diskussionen sehr wichtig und können sicherlich dazu beitragen, dass faire und akzeptierbare Abläufe und Lösungen für die Region entwickelt werden können. Denn diese Ziele sind bei weitem noch nicht erreicht.

Fehler gefunden?Jetzt melden.