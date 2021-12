Primarschule Bülach – Gericht teilt zwei Kinder in ein anderes Schulhaus ein Zwei Primarschulkinder werden in Bülach in ein anderes Schulhaus eingeteilt, ein drittes nicht. Weshalb, geht aus den Urteilen des Verwaltungsgerichts hervor. Martin Liebrich

Zu lang? Zu gefährlich? Der Schulweg ist immer wieder ein Thema, mit dem sich auch Gerichte befassen müssen. Zurzeit in Bülach. Symbolfoto: Monika Flückiger

Gleich drei Klagen aus Bülach gingen beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich ein. Der Grund: Die drei Familien waren nicht einverstanden mit der Schulhaus-Einteilung der Kinder. Jetzt liegen die Urteile vor: Zwei Kinder werden demnächst in einem anderen Schulhaus unterrichtet, eines bleibt dort, wo es ist. Die Primarschulpflege hatte die Gesuche um eine neue Zuteilung in allen drei Fällen abgewiesen – ebenso wie der Bezirksrat anschliessend die Rekurse.

Aus Betreuungsumfeld gerissen

Die unterschiedlichen Urteile des Verwaltungsgerichts sind die Folge der unterschiedlichen Ausgangslagen in den drei Fällen. Bei den beiden Kindern, die nun vom Gericht in ein anderes Schulhaus umgeteilt wurden, bedeutete die Situation bisher, dass sie aus «ihrem gewohnten Betreuungsumfeld entfernt» wurden. Was das genau heisst, legt das Gericht ebenfalls dar – es war auch das Hauptargument der jeweiligen Eltern.