BZO-Revision abgewiesen – Gericht verunmöglicht den Freizeit- und Surfpark Regensdorf Das Verwaltungsgericht hat gegen den geplanten Freizeit- und Surfpark entschieden. Die Gemeinde Regensdorf überlegt sich, ob sie den Fall ans Bundesgericht weiterzieht. Anna Bérard

So hat sich die Firma Waveup Creations den Wellensee mit Freizeit- und Bildungsangebot vorgestellt. Zeichnung: Waveup Creations AG

Der lange erwartete Entscheid des Zürcher Verwaltungsgerichts ist eingetroffen: Es weist die Beschwerde der Gemeinde Regensdorf gegen den ablehnenden Entscheid des Baurekursgerichts vollumfänglich ab. Damit ist die BZO-Revision nicht bewilligt, die zwingende Voraussetzung für den Bau des Freizeit- und Surfparks war. Das schreibt der Gemeinderat Regensdorf in einer Mitteilung. Die Behörde bedauert den Gerichtsentscheid ausserordentlich, wie sie im Schreiben betont.

Die Gemeindeversammlung hatte am 25. März 2019 der für die Realisierung der Freizeit-

und Erholungsanlage mit dem Surfpark erforderlichen Zonenplanänderung deutlich zugestimmt. Dagegen rekurrierten mehrere Anwohnende und ein angrenzender Landwirt.

Wie der Gemeinderat schreibt, kam das Baurekursgericht im Wesentlichen mit seinem Entscheid vom 28. April 2022 zum Schluss, dass kein überwiegendes öffentliches Interesse an der Erstellung einer Freizeit- und Erholungsanlage inklusive einer Surfanlage im Regensdorfer Gebiet Wisacher bestehe. Der Gemeinderat hat nach eingehender Prüfung entschieden, das Urteil an das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich weiterzuziehen.

Das Verwaltungsgericht hat nun in seinem aktuellen Entscheid vom 13. Juli die Beschwerde der Gemeinde Regensdorf vollumfänglich abgewiesen und ist der Argumentation des Baurekursgerichts weitestgehend gefolgt. Die Gemeinde hat den Entscheid am 2. August erhalten. Dem Gemeinderat steht noch die Möglichkeit offen, den Entscheid innert 30 Tagen an das Bundesgericht weiterzuziehen. Wie er in der Mitteilung schreibt, wird er das Urteil eingehend prüfen und in der Folge über einen Weiterzug entscheiden sowie die Öffentlichkeit im Anschluss

daran wieder informieren.

Anna Bérard ist Redaktorin im Ressort Zürcher Unterland. Sie arbeitet seit 13 Jahren im Journalismus. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.