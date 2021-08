Besetzte Zürcher Quaibrücke – Gericht verurteilt Klimaaktivistin Eine 19-jährige Jus-Studentin aus Biel ist heute vom Bezirksgericht Zürich verurteilt worden, weil sie im Juni 2020 die Quaibrücke blockiert hatte. Lisa Aeschlimann

Polizisten tragen Mitglieder von Extinction Rebellion von der Quaibrücke. Eine 19-Jährige wurde nun vom Gericht wegen ihrer Teilnahme verurteilt. Foto: Keystone

Das Bezirksgericht Zürich hat am Dienstag eine 19-jährige Klima-Demonstrantin aus Biel wegen Nötigung und Störung von Betrieben, welche der Allgemeinheit dienen, verurteilt.

Die Jus-Studentin war im Juni 2020 Teil der Blockade der Klimaaktivistinnen und -aktivisten von «Extinction Rebellion» an der Quaibrücke. Mehrere hundert Demonstrierende hatten damals die Brücke über mehrere Stunden blockiert.

Die Blockade habe zahlreiche Personen über Stunden daran gehindert, sich wie geplant fortzubewegen, sagte der Richter am Dienstag. Ziel sei es gewesen, die Fahrbahn möglichst lange und möglichst medienwirksam zu blockieren. Das würde über das Duldbare hinausgehen, um eine politische Meinung kundzutun.

Hat sie den Polizisten gebissen?

In einem anderen Punkt wurde die junge Frau hingegen freigesprochen. Die Polizei kontrollierte damals insgesamt 257 Personen, 5 davon mussten auf die Polizeiwache. Gemäss der Anklageschrift soll die Studentin zweimal versucht haben, einen Polizisten in die Hand zu beissen, als diese sie weggetragen haben. Sie habe sich so der Gewalt und Drohung gegen Beamte schuldig gemacht, hiess es in der Anklageschrift.

Die Staatsanwaltschaft forderte eine bedingte Geldstrafe von 100 Tagessätzen à 20 Franken.

Die Studentin bestritt an der Verhandlung von Mitte Mai, einen Polizisten gebissen zu haben. Der Polizist habe ihr das Gesicht mit der Hand weggedrückt. Lippenbewegungen von ihr, die offenbar auf Videosequenzen zu sehen sind, erklärt sie damit, dass sie gleichzeitig gesprochen habe.

Die Jus-Studentin (Mitte) mit ihrer Verteidigerin (links) im Mai vor Bezirksgericht. Foto: Keystone

Den Biss-Vorwurf sah das Gericht schliesslich als nicht bewiesen an. Sie wurde «in dubio pro reo» («im Zweifel für die Angeklagte») von diesem Vorwurf freigesprochen.

Das Gericht verurteilte die Jus-Studentin zu einer bedingten Geldstrafe von 15 Tagessätzen à 20 Franken. Diese muss sie nur bezahlen, wenn sie sich innert der nächsten zwei Jahre noch etwas zuschulden kommen lässt.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Lisa Aeschlimann ist Redaktorin im Ressort Zürich des «Tages-Anzeigers». Sie schreibt schwerpunktmässig über Sicherheitspolitik, Kriminalität, Polizei und Justiz. @lisaaeschlimann

