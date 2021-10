Rekursfrist wurde verpasst – Gericht weist Beschwerde gegen Schule Weiach ab Weiach stimmte über die Schulverträge mit den Aargauer Nachbargemeinden ab. Eine Weiacherin hat Rekurs gegen die Abstimmung eingelegt. Astrit Abazi

Die Abstimmung zu den Schulverträgen vom März erhitzte in Weiach die Gemüter. Foto: Francisco Carrascosa

Die Schule Weiach darf aufatmen: Im März hatten die Stimmberechtigten der Gemeinde eine Initiative abgelehnt, welche die Auflösung der Schulverträge mit den Aargauer Nachbargemeinden Kaiserstuhl und Fisibach gefordert hatte. Im Anschluss an die Schulgemeindeversammlung hatte eine Weiacherin beim Bezirksrat von Dielsdorf einen Rekurs eingereicht. Die Abstimmung sei für ungültig zu erklären und müsse wiederholt werden, forderte die Beschwerdeführerin. Nachdem der Bezirksrat auf die Beschwerde nicht eingetreten war, hat das Zürcher Verwaltungsgericht den Rekurs abgewiesen. Die Anschlussverträge von Weiach mit den Gemeinden Kaiserstuhl und Fisibach bleiben also wie an der Versammlung beschlossen bestehen, die Kinder aus dem Aargau dürfen in Weiach zur Schule.