Unterländer Bezirksgerichte – Gerichtsverhandlungen per Telefon- oder Videokonferenz sind selten In der Schweiz dürfen Zivilprozesse mittels Videokonferenz durchgeführt werden. Die Bezirksgerichte Dielsdorf und Bülach machen nur in wenigen Fällen Gebrauch von dieser Corona-bedingten Übergangslösung. Flavio Zwahlen

Staatsanwalt Rod Ponton ist unfreiwillig berühmt geworden, weil sein Gesicht bei einer Gerichtsverhandlung im Bundesstaat Texas mit einem Traurige-Katze-Filter überdeckt war. Screenshot: Youtube/394th District Court of Texas – Live Stream

Eine Anwältin am Strand, ein Richter oben ohne, ein Beschuldigter im OP-Saal: Wegen der Corona-Pandemie finden Gerichtsverhandlungen weltweit per Videokonferenz statt. Missgeschicke und kuriose Geschichten gehören da fast schon zur Tagesordnung. In der Schweiz ist das ein wenig anders. Im Vergleich zu anderen Ländern, wie zum Beispiel Amerika oder Brasilien, dürfen hier keine Strafverhandlungen per Videokonferenz durchgeführt werden. Marc Gmünder, Präsident des Bezirksgerichts Dielsdorf, sagt: «Bei grösseren Strafverfahren ist der persönliche Kontakt mit den Beschuldigten und Opfern wichtig, weshalb mir eine reine Videolösung nicht sonderlich geeignet erscheint.»