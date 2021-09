SBB-Aufschüttung in Bassersdorf – Geröll aus dem Brüttenertunnel könnte dem Lärmschutz dienen Was machen mit dem Material aus dem Brüttenertunnel? Die SBB bieten der Gemeinde Bassersdorf zwei Varianten der Landschaftsgestaltung an. Eine würde 14 Meter hoch. Christian Wüthrich

SBB-Projektleiter Josef Sautter zeigt auf der Leinwand die Gestaltungsvariante mit einer Aufschüttung samt Brücke über die bestehenden Gleise zwischen Bassersdorf und Baltenswil. Bild: Francisco Carrascosa

Das Vorhaben ist riesig, doch um den besten Einblick ins Bahnprojekt mit dem Brüttenertunnel zu bekommen, reichte zuletzt das winzige alte Schulhaus von Baltenswil. Hier hat SBB-Projektleiter Josef Sautter kürzlich auch die Presse empfangen.

In den vergangenen zweieinhalb Monaten zählten ansonsten nur gezielt ausgesuchte Personen zu den Gästen. «Wir haben rund 600 Leute eingeladen, wovon rund 70 gekommen sind», erklärt er. Man habe zunächst den Kontakt zu den direkt betroffenen Anwohnern, Grundbesitzerinnen sowie Parteien und Behördenmitgliedern der Gemeinde Bassersdorf gesucht. Auch angesichts der sehr beschränkten Kapazitäten in der überschaubaren «Zeitkapsel», von wo aus man in die Zukunft blicken kann.