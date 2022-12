China und Saudi-Arabien – Geschäfte ganz ohne moralischen Imperativ Xi Jinping fährt zum ersten gemeinsamen Gipfel nach Saudi-Arabien. Peking hat sich schnell als neue globale Macht in der arabischen Welt etabliert. Lange war das dort die Rolle der USA. Lea Sahay aus Peking

China wünscht sich eine «umfassende strategische Partnerschaft»: Präsident Xi Jinping (links) und der saudische König Salman bin Abdulaziz, hier am Rande des G-20-Gipfels 2017 in Peking. Foto: Lintao Zhang (AFP)

China verfolge kein geopolitisches Eigeninteresse im Nahen Osten. Auch soll es kein Machtvakuum durch die USA geben, das Peking zu füllen versuche. In diesen Worten steht es in einem Weisspapier, das Chinas Regierung nur wenige Tage vor dem Besuch von Staats- und Parteichef Xi Jinping in Saudi-Arabien veröffentlicht hat. Am Freitag soll in dem Wüstenstaat der erste China-Arabien-Gipfel beginnen. Das chinesische Aussenministerium bezeichnet den Gipfel als «Meilenstein».