Schenken ist Beziehungsarbeit. Mit einem Präsent drücke ich aus, dass mir das Gegenüber etwas wert ist. Wer anderen verbietet, ihm etwas zu geben, stösst sie von sich weg: Danke, ich will nicht in deiner Schuld stehen. Ich komme allein zurecht.

Schenken kann auch egoistisch sein: Ich gebe dir etwas, um meinen Punktestand auf dem Beziehungskonto aufzubessern.

Das stimmt schon. Trotzdem ist Schenken in unserer Gesellschaft mehr als ein Handel. Denken Sie etwa an Erbstücke, die in der Familie weitergegeben werden: Da sind so viele Emotionen und Erinnerungen damit verbunden. Anders als die meisten Akademiker, die auf das Eigennützige und den Aspekt der Machtausübung pochen, möchte ich den erfreulichen Charakter des Schenkens betonen.