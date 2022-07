Hilfe aus Dällikon – Gespendete Krankenwagen sind in der Ukraine angekommen Ein Paar aus dem Furttal hat zwei Krankenwagen in die Ukraine gebracht. Über 3000 Kilometer in vier Tagen zehren, aber ihr nächstes Projekt wartet schon. Christian Wüthrich

Hanspeter und Nina Wettstein (Mitte) mit ihren Helferinnen und Helfern bei der Übergabe der beiden Krankenwagen nördlich von Lemberg in der Westukraine. Foto: PD

Die 1700 Kilometer von Dällikon bis zum vereinbarten Übergabeort in der Westukraine haben einige Nerven gekostet und vor allem viel Durchhaltewillen. Am vergangenen Wochenende konnte das Unternehmerpaar Hanspeter und Nina Wettstein, sie ist gebürtige Ukrainerin, zwei in der Schweiz ausrangierte Sanitätsautos erfolgreich in ihre alte Heimat überführen.