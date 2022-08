Bezirksgericht Bülach – Geständiger Raser darf nach 15 Minuten aus dem Gerichtssaal Die Raserstrecke im Rafzerfeld ist berüchtigt. Am Mittwoch musste sich ein junger Mercedes-Fahrer vor Gericht verantworten. Er war dort statt der erlaubten 80 über 150 km/h gefahren. Daniela Schenker

Die Schaffhauserstrasse im Rafzerfeld verleitet zahlreiche Autofahrende zum Rasen. Foto: Balz Murer

Im Mai 2021 kurz vor 19.30 Uhr führt die Polizei im Rafzerfeld einmal mehr eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Die lange und ziemlich gerade Schaffhauserstrasse ist in der Region als Raserstrecke bekannt. An diesem Abend brettert ein Mercedes E-Klasse mit 156 km/h an der Messstelle bei der Rüdlingerstrasse in Richtung Eglisau vorbei. Erlaubt wären 80 km/h. Am Steuer sitzt ein 23-jähriger Lernender. Der junge Syrer muss nicht nur seinen Führerausweis für zwei Jahre abgeben, sondern auch vor Gericht erscheinen. Er hatte sich am Mittwochnachmittag am Bezirksgericht Bülach wegen qualifiziert grober Verletzung der Verkehrsregeln zu verantworten. Wer in der 80er-Zone schneller als 140 km/h fährt, gilt vor dem Gesetz als Raser.