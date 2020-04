Turmbau im Hardwald – Gestaltungsideen für neuen Aussichtsturm gesucht In einem Jahr soll im Hardwald auf dem Gebiet von Dietlikon ein rund 40 Meter hoher Holzturm entstehen. Zunächst steht ein Wettbewerb an, um die beste Gestaltungsidee zu finden. Christian Wüthrich

Mitten im Glattal planen die fünf Anrainergemeinden des Hardwalds – also Kloten, Bassersdorf, Dietlikon, Wallisellen und Opfikon –, auf einer Anhöhe mitten in ihrem Waldgebiet einen rund 40 Meter hohen Aussichtsturm (rote Markierung) aus Holz zu erstellen. Google Maps

Der Zeitplan für das Turmbauvorhaben im Hardwald ist ambitioniert. Eben erst haben sich die fünf Anrainergemeinden zusammengerauft und Geld für die Planung eines Aussichtsturms gesprochen. Und nun soll schon am 8. Juli feststehen, was für ein Turm wirklich gebaut wird im «Central Park» des Glattals. So wird das Naherholungsgebiet mit der grössten zusammenhängenden Waldfläche im ansonsten dicht bebauten Gebiet zwischen Opfikon, Wallisellen, Dietlikon, Bassersdorf und Kloten auch genannt.