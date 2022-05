Abgespeckter Sommer-Flugplan – Gestrichene Swiss-Flüge: Alle Betroffenen sind informiert Personalmangel führt bei der Swiss zu annullierten Flügen im Sommer. Doch was heisst das für die Fluggäste, deren Verbindungen gestrichen wurden? Martina Macias

Die Swiss hebt diesen Sommer weniger häufig ab als ursprünglich vorgesehen. Personen, deren Flug gestrichen wurde, wissen bereits Bescheid. Foto: Marco Zangger

Das Worst-Case-Szenario bei Flugreisen: Der gebuchte Flug wird annulliert. Ein Szenario, das aber immer wieder vorkommt. Auch die Swiss musste Ende April zwei Flüge zwischen São Paulo und Buenos Aires streichen, da sich das Swiss-Flugpersonal wegen Übermüdung vermehrt krankmeldete. Doch bereits zuvor hat die Fluggesellschaft bekannt gegeben, dass sie im Sommer Flugstreichungen plant. Die Swiss selbst spricht von Streichungen im «tiefen einstelligen Prozentbereich», bei anderen Quellen ist von jedem zehnten Flug die Rede. Nach eigenen Angaben führte zu dieser Entscheidung in erster Linie nicht der aktuelle Personalmangel; Engpässe in der europäischen Flugsicherung und bei Boden- und Flughafendienstleistern weltweit haben zu dieser Entscheidung geführt. Wie Swiss-Sprecherin Meike Fuhlrott erklärt: «Aufgrund der für den Sommer erwarteten operationellen Herausforderungen in der Luftfahrt haben wir temporäre Anpassungen an unserem Flugplan vorgenommen. Unser Ziel ist es, damit eine grösstmögliche operationelle Stabilität sicherzustellen.»