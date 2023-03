Mundhygiene – Gesundes Zahnfleisch ist gut fürs Herz Entzündungen sorgen nicht nur für Mundgeruch. Sie haben Auswirkungen im ganzen Körper und können das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen. Alexandra Bröhm

Gute Zahnhygiene hilft nicht nur gegen Mundgeruch, sie hilft dem ganzen Körper. Foto: Getty Images

Rosa soll es sein, straff am Zahnhals sitzen und nicht beim Zähneputzen bluten: So lauten die Kriterien für gesundes Zahnfleisch – und wer es hat, der geniesst viele Vorteile. Die Zähne bleiben länger intakt, man verhindert schmerzhafte Entzündungen und beugt üblem Mundgeruch vor. Zudem vermuten Forscher und Forscherinnen schon länger, dass die positiven Folgen einer gesunden Mundhöhle noch weitergehen. Entzündetes Zahnfleisch hat nicht nur lokal unangenehme Folgen, es könnte sich im ganzen Körper krankheitsfördernd auswirken.

Eine neue Studie der ETH Lausanne bietet ein weiteres Puzzleteilchen für diese Vermutung: Entzündungen im Mund steigern möglicherweise das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die kardiovaskulären Krankheiten gehören in der Schweiz zu den häufigsten Todesursachen. Viele der Betroffenen leiden unter einer koronaren Herzkrankheit, bei der sich die Gefässe rund um das Herz wegen Ablagerungen an den Gefässwänden verengen (Arteriosklerose). Verstopft eines der Gefässe, kommt es zum Herzinfarkt. Begünstigt werden diese Ablagerungen in den Gefässen von Entzündungsvorgängen im Körper, vermutlich eben auch von solchen im Mundraum.

Für ihre Untersuchung werteten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler um den Genetiker und Präzisionsmediziner Jacques Fellay Daten von rund 3500 Menschen aus, die in der Romandie über 12 Jahre an der Langzeitstudie CoLaus/PsyCoLaus teilgenommen hatten. Dabei suchten die Forscher unter anderem nach Spuren von Antikörpern auf 15 Viren, sechs Bakterien und einen Parasiten. «Wir haben für diese Analyse Krankheitskeime ausgewählt, die Langzeitbegleiter des Menschen sind», sagt Fellay, Professor an der EPFL und dem CHUV. Das sind beispielsweise das Herpes- oder das Windpockenvirus, die beide nach einer Infektion im Körper verbleiben.

Bakterium löst Entzündungen aus

Anschliessend verglich das Team die Antikörperwerte jener Teilnehmer, die innerhalb des Studienzeitraums eine Herz-Kreislauf-Erkrankung entwickelten, mit Teilnehmern, die nicht erkrankten. In letzter Zeit haben mehrere Untersuchungen nachgewiesen, dass Viruserkrankungen auch bei der Entstehung von nicht ansteckenden Krankheiten eine Rolle spielen können. So zeigte sich beispielsweise, dass eine Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus das Risiko erhöht, an multipler Sklerose zu erkranken.

Von allen untersuchten Antikörpern stach einer hervor, der gegen Fusobacterium nucleatum gerichtet ist. Dieses Bakterium löst Zahnfleischentzündungen und Mundgeruch aus. Die Herz-Kreislauf-Patienten und -Patientinnen hatten höhere Antikörperspiegel gegen das Fusobacterium.

Dieses Bakterium kann auch bei Menschen mit gesundem Zahnfleisch in kleinen Mengen in der Mundflora vorkommen. «Doch damit Antikörper nachweisbar sind, braucht es wahrscheinlich eine aktive, schmerzhafte Entzündung des Zahnfleischs», sagt Fellay.

«Es gibt in der Forschung schon länger Diskussionen darüber, ob Zahnfleischentzündungen ein Risikofaktor für kardiovaskuläre Erkrankungen sind.» Isabella Sudano, Universitätsspital Zürich

Weitere Studien müssten jetzt zeigen, ob sich das Risiko für die Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken lässt, wenn man Entzündungen, die dieses Bakterium im Mund auslöst, behandelt. Eine solche Therapie könnte dann andere verbeugende Massnahmen ergänzen. Schon heute weiss man, dass hohe Cholesterinwerte, mangelnde Bewegung, Rauchen, Übergewicht oder hohe Blutzuckerwerte das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen erhöhen.

«Es gibt in der Forschung schon länger Diskussionen darüber, ob Zahnfleischentzündungen ein Risikofaktor für kardiovaskuläre Erkrankungen sind», sagt Isabella Sudano, Professorin an der Klinik für Kardiologie des Unispitals Zürich und Expertin für Prävention. Den Zusammenhang kausal nachzuweisen, sei sehr schwierig, doch es gebe verschiedene Hinweise. So könnten der erhöhte oxidative Stress und die Entzündungen, die irgendwo im Körper entstehen, Schäden an der Innenwand der Herzkranzgefässe mitverursachen.

Klar erwiesen ist der Zusammenhang bereits bei der Endokarditis, einer Entzündung der Herzinnenhaut. Wenn das Zahnfleisch heftig entzündet ist, können die Erreger in die Blutbahn und bis zum Herzen gelangen. Aus diesem Grund müssen Menschen, die eine künstliche Herzklappe haben, auch auf besonders gute Mundhygiene achten und bei zahnärztlichen Eingriffen zur Prophylaxe Antibiotika einnehmen.

Unser Verhalten ist entscheidend

Um die Gesundheit des Zahnfleischs zu fördern, gibt es verschiedene Verhaltenstipps: Wichtig ist es, mindestens zweimal am Tag die Zähne gründlich zu putzen, und auch die Zahnzwischenräume mit Zahnseide oder Interdentalbürstchen zu reinigen. Einmal pro Jahr sollte man den Zahnstein professionell entfernen lassen. Helfen kann auch eine zuckerreduzierte Ernährung und das Nichtrauchen.

In ihrer Studie analysierten die EPFL-Forscher und -Forscherinnen nicht nur Antikörper auf verschiedene Erreger. Sie überprüften auch genetische Risiken und bestätigten dabei, was man bereits aus internationalen Studien weiss. Demnach gibt es eine gewisse genetische Prädisposition, die das Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten erhöht.

Dabei geht es nicht um einzelne seltene Varianten, sondern um den sogenannten Polygenic Risk Score (PRS). Das sind Tausende häufiger Genvarianten, die sich in einer bestimmten Kombination über das Erbgut eines Menschen verteilen. Die gute Nachricht sei jedoch, sagt Fellay: «Jene Faktoren, die man mit seinem Verhalten steuern kann, haben einen grösseren Einfluss.»

Alexandra Bröhm ist Wissenschaftsjournalistin. Sie hat an der Universität Zürich studiert und arbeitet seit mehr als 20 Jahren für verschiedene Zeitungen, seit 2015 ist sie Redaktorin im Ressort Wissen der Tamedia Redaktion. Zudem hat sie ein Sachbuch über Reproduktionsmedizin geschrieben. Mehr Infos

