Parlamentarische Gruppe will rasche Einführung von Tracing-App Infos einblenden

Die Rückverfolgung von Corona-infizierten Personen über eine sogenannte Proximity-Tracing-App soll bald möglich sein. Die Parlamentarische Gruppe digitale Nachhaltigkeit (Parldigi) will die Anwendung per Mitte Mai lanciert haben.

Sie begrüsse zwar gesetzliche Grundlagen zur Einführung der Corona-Warn-App, aber nur «solange dies nicht die Inbetriebnahme der Mobile-App per Mitte Mai 2020 verzögert», schreibt Parldigi in einer Stellungnahme vom Donnerstag. Dieser Zeitplan dürfte schwierig einzuhalten sein, da die Verwaltung die gesetzlichen Grundlagen offenbar nicht per Notrecht schaffen will.

Der Einsatz von digitalen Mitteln zur Pandemiebekämpfung erfordere Verpflichtung zur höchsten Transparenz und zu den Grundsätzen der digitalen Nachhaltigkeit, schreibt die Parlamentarische Gruppe weiter. Sie sei deshalb froh, dass sich der Bund für ein dezentrales Modell entschieden habe.

Schliesslich muss der Einsatz der App laut Parldigi freiwillig erfolgen. Die Gruppe erwartet aber eine explizite Empfehlung des Bundesrats an die Bevölkerung, die Anwendung auf dem Smartphone zu installieren.