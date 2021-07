Im Bezirk Bülach – Gesundheitskonferenz mit neuer Präsidentin Saskia Meyer, Gemeinderätin aus Freienstein-Teufen, übernimmt das Präsidium der Gesundheitskonferenz Bezirk Bülach.

Saskia Meyer übernimmt das Amt von Mark Wisskirchen. Foto: zvg

An der Spitze der Gesundheitskonferenz des Bezirks Bülach gibt es einen Wechsel: Mark Wisskirchen, Stadtrat in Kloten, übergibt das Amt an Saskia Meyer, Gemeinderätin in Freienstein-Teufen. «Wisskirchen wird als Mitglied des Kernteams weiterhin sein Wissen und seine Erfahrung aus seiner gesundheitspolitischen Aktivität einbringen und ein wichtiges Bindeglied der Gemeinden zum Kanton bleiben», heisst es in einer Medienmitteilung der Stadt Kloten.

Seit sieben Jahren Gemeinderätin

An der Vollversammlung vom 15. Juli 2021 wurde Saskia Meyer einstimmig zur neuen Präsidentin gewählt. «Ziel der neuen Präsidentin ist die weiterhin klare Positionierung der Gesundheitskonferenz im Bezirk, die Überprüfung der bisherigen Strukturen sowie die Festlegung der Schwerpunktthemen für die Konferenz in den Bereichen Gesundheit und Alter im Bezirk», heisst es in der Medienmitteilung. Saskia Meyer ist seit sieben Jahren Gemeinderätin in Freienstein-Teufen und als Gesundheitsvorsteherin Mitglied der Gesundheitskonferenz Bezirk Bülach.

