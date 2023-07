Regensdorf – Getreideernte nach alter Manier Zur Vorbereitung auf die Watter Landwirtschaftsausstellung am Watterfäscht wurde kürzlich Getreide geerntet wie vor 60 Jahren. Hans Frei

Luftaufnahme der Getreideernte. Fotos: PD

Zu Zeiten des ersten Weltkriegs importierte die Schweiz 85 Prozent des Getreidebedarfs aus Europa und der Ukraine. Gegen Ende des Krieges drohte eine Hungersnot. Der Bundesrat veranlasste die Ausdehnung des inländischen Getreidebaus. Die Kantone wurden verpflichtet, 50000 ha mehr Wintergetreide anzubauen. Um diesen Mehranbau zu bewältigen, wurden Güterzusammenlegungen angestrengt. Die Gemeinde Regensdorf war eine der ersten Gemeinden schweizweit, die mit einem historischen Beschluss eine verbesserte Flureinteilung in Angriff nahm, um neue und arrondierte Flächen effizienter zu bewirtschaften und in einer Fruchtfolge den Getreidebau auszudehnen.

Die Zeitgeschichte des Getreidebaus wird in Regensdorf mit der Anschaffung der Dreschmaschine mitten im 2. Weltkrieg in Erinnerung gerufen. Die Maschine der Dreschgenossenschaft Watt wurde zwischenzeitlich von Werner Schnellmann, Sünikon, restauriert.

Zwischenlagerung bis zum Watterfäscht

Anfang Juli wurde auf der Parzelle Brandacher bei Ackerbaustellenleiter Adrian Wegmüller die Getreideernte wie vor rund 60 Jahren in Angriff genommen. Mit einem Bindemäher von Christian Kofel aus Schleinikon wurde das Brotgetreide der Sorte Spontan geerntet. Die Ähren befanden sich du diesem Zeitpunkt in der Gelbreife. Die mit dem Bindemäher abgelegten Garben wurden in 6er-Puppen aufgereiht zum Trocknen. Die Ähren der Deckgarben wurden nach Westen gerichtet, um der Puppe den bestmöglichen Schutz vor Wind und Wetter zu geben. In diesen Puppen trocknet das Getreide bis zur Vollreife ab. Nach einigen Schönwettertagen wurden die Puppen umgelegt und werden nun zwischengelagert bis zum Dreschen am Watterfäscht vom 1. bis 3. September.

Die Landwirtschaftsausstellung Wala am Watterfäscht wird mit einer Sonderschau Getreide vom Schweizer Bauernverband bereichert und umrahmt von einer Dokumentation «100 Jahre Melioration (1918 bis 1924)» mit eindrücklichen Plänen und Bildern aus der Zeit der historischen Umsetzung. Das Jahrhundertprojekt der Entsumpfung des Furttals wird in Erinnerung gerufen.

Die Puppen stehen in Reih und Glied.

