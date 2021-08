Schlechte Weizenernte – Getreidesammelstelle in Hüntwangen hat alle Hände voll zu tun Das Wetter zwang die Bauern in diesem Jahr, alle Getreidesorten gleichzeitig zu ernten. Die Getreidesammelstelle in Hüntwangen war deshalb fast Tag und Nacht in Betrieb. Karin Lüthi

Wegen des Regens in den letzten Wochen und Monaten fällt die Weizenernte dieses Jahr sehr schlecht aus. Symbolfoto: Madeleine Schoder

«Dieses Jahr entwickelt sich in der Landwirtschaft langsam in Richtung Katastrophe. Vor allem die Qualität des Weizens ist wegen des lang anhaltenden Regenwetters sehr schlecht», sagt Hans Gehring. Er führt zusammen mit seiner Frau Brigitte die Getreidesammelstelle in Hüntwangen. Die beiden blicken auf einen wahren Getreide-Sammelmarathon zurück, der drei Wochen dauerte. Das Ehepaar, das in Rüdlingen wohnt, war fast Tag und Nacht im Einsatz und kam kaum zum Schlafen, denn in diesem Jahr wurden Gerste, Raps und Weizen gleichzeitig erntereif. «In normalen Jahren wird zuerst Gerste, danach Raps und am Schluss der Weizen reif. Das zieht sich über sechs bis acht Wochen hin», erklärt Gehring. Heuer zwang das Wetter die Bauern, alles gleichzeitig zu ernten und zu liefern. Manche Bauern konnten gar nicht ernten, weil die Dreschmaschine buchstäblich im Dreck auf dem Feld stecken blieb.