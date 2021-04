Moderner Baustoff – Gewerbehaus in Steinmaur wird ganz aus Holz erstellt Immer mehr Bauwillige setzen auf das umweltfreundliche Gehölz aus den Schweizer Wäldern – auch Claudia und Urs Müller. Werner Bucher

Architekt Marc Hess, Claudia Müller, Hansruedi Bucher und Urs Müller (von links) beim Spatenstich zum Bau ihres Gewerbehauses aus Holz. Foto: Werner Bucher

Der Holzbau erlebt eine regelrechte Renaissance. Fast zeitgleich entstehen in Dielsdorf, Boppelsen und Steinmaur drei verschiedene Gebäude mit dem natürlichen Baustoff. Der Spatenstich für ein Gewerbehaus ganz aus Holz in Steinmaur erfolgte am Donnerstag durch Claudia und Urs Müller sowie Hansruedi Bucher an der Rorstrasse. Dabei verriet der Bauherr schmunzelnd, dass ausgerechnet ein lokales Gipsergeschäft als erster Mieter in die Liegenschaft einziehen wird, auch wenn es sein mineralisches Produkt nicht anwenden kann. Den grössten Teil des zweigeschossigen Holzhauses in der Grösse von 35 x 19 x 8,4 Meter mit Büro, Werkstatt, Lager und einem grossen lichtdurchfluteten Showroom wird die Küchenbaufirma aus Dielsdorf selbst belegen, wenn Ende des Sommers das Gebäude mit dem markanten Pultdach und der Blechummantelung bezugsbereit ist.