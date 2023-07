Umfrage in Bülach – Gewerbetreibende können mit autofreier Altstadt nichts anfangen Der Stadtrat hat im Auftrag des Parlaments gefragt, 187 Rückmeldungen gingen zu einer Fussgängerzone in der Altstadt ein. Jetzt sind Interpretationen gefragt. Daniela Schenker

Das künftige Verkehrsregime in der Altstadt wird im Parlament noch viel zu reden geben. Foto: Thomas Mathis

Die Antwort der Gewerbetreibenden auf die Frage nach einer autofreien Bülacher Altstadt fällt vernichtend aus. Satte 83 Prozent finden sie unnötig. Insgesamt sind 57 Prozent aller Anwohnerinnen und Anwohner sowie der Gewerbetreibenden gleicher Meinung. Ihnen stehen 40 Prozent gegenüber, die es positiv sehen. Das zeigt eine Umfrage, die der Stadtrat auf Anordnung des Parlaments in Auftrag gegeben hat. Diese ist Teil einer Antwort auf das Postulat «Fussgängerzone Bülacher Altstadt» von Philemon Abegg. Mit diesem hatte er den Stadtrat aufgefordert, Varianten einer dauerhaften oder zeitlich begrenzten Fussgängerzone in der ganzen Altstadt oder in Teilen zu prüfen. So soll die Öffentlichkeit eine Diskussionsgrundlage für die zukünftige Verkehrsanordnung erhalten.