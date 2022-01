Kapers verteilt Gratismasken – Gewerkschaft wirft Swiss knausrige Maskenpolitik vor Flight-Attendants erhalten von Swiss eine Community-Maske, FFP2-Gesichtsschutz müssen sie selber berappen. Das kritisiert die Gewerkschaft Kapers. Florian Schaer

Passagiere müssen eine Maske tragen – aber sie dürfen sie abnehmen, wenn sie essen. Foto: Keystone

Am Freitag will sich Sandrine Nikolic-Fuss vor dem OPS-Center in Kloten persönlich hinstellen und den Flight-Attendants der Swiss FFP2-Masken verschenken. «300 Stück habe ich gekauft», bestätigt die Präsidentin der Kabinenpersonalgewerkschaft Kapers einen Bericht von CH Media. «Wir sind heute teils mit vollen Flugzeugen unterwegs, und während die Passagiere essen, haben sie keine Masken auf. FFP2-Masken sind der einzige wirksame Schutz, den wir uns leisten können.»