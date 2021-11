Rettung der AHV – Gewerkschaften greifen Nationalbankgelder der Kantone an Laut einer neuen Studie brauchen die Kantone die Gelder bloss für Steuersenkungen und den Schuldenabbau – die Wirtschaftskrise habe daran nichts geändert. Denis von Burg Mischa Aebi

Sechs Milliarden Franken Gewinn schüttet die Nationalbank derzeit jährlich aus – das meiste davon geht an die Kantone. Die Gewerkschaften haben nachgerechnet und kommen zum Schluss, dass die Kantone dieses Geld gar nicht brauchen. Foto: Keystone

Gehören die überschüssigen Nationalbankgewinne weiterhin in die Kassen der Kantone oder in Zukunft auch in jene der notleidenden AHV? Darüber streitet die Politik seit nunmehr bald zwei Jahren. In der kommenden Session geht der Streit in eine neue Runde. Jetzt legen die Gewerkschaften eine Studie vor, die zeigt, dass die Kantone auch mit weniger Nationalbankgeld gut leben könnten. Für die Gewerkschaften ist deshalb klar. Eine Umleitung eines Teils der SNB-Gewinne in die Altersvorsorge sei nicht nur möglich, sondern zwingend.

In ihrer Studie haben die Gewerkschaften – wie jedes Jahr – die Budgets und Finanzkennzahlen aller Kantone durchleuchtet. Das Fazit: Entgegen den Befürchtungen der Kantone hat die Corona-Krise finanziell kaum anhaltende Effekte. Für das kommende Jahr budgetieren alle Kantone ausser Uri und Basel-Stadt mit steigenden Steuereinnahmen. Insgesamt werden die Kantone im nächsten Jahr nur zwei Prozent weniger Steuern einnehmen als 2019. Sie hätten damit das Vorkrisenniveau bereits praktisch wieder erreicht.