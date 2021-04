Umkleidezeit am Spital Bülach – Gewerkschafter: «Lieber einen Neubau weniger und dafür mehr Geld fürs Personal» Die Gewerkschaft VPOD und das Spital Bülach streiten vor Gericht weiter. Das könnte das Spital teuer zu stehen kommen. Eine aussergerichtliche Lösung ist aber denkbar, sagt Roland Brunner vom VPOD. Martin Liebrich

Pflegerinnen und Pfleger müssen sich umziehen. Aber müssen sie dafür bezahlt werden? Das muss jetzt das Gericht entscheiden.

Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Worum geht es in diesem Streit?

«Umkleidezeit ist Arbeitszeit» nennt der VPOD seine Kampagne. Gemeint ist: Spitalangestellte, die sich aus hygienischen Gründen vor der Arbeit umziehen müssen, sollen dafür entschädigt werden. Bisher waren sie das nicht, zogen sich also laut der Gewerkschaft in ihrer Freizeit um. Der VPOD reichte deshalb Klage ein gegen drei Spitäler im Kanton Zürich, die rechtlich je unterschiedlich organisiert sind.

Wieso muss das Spital Bülach die Umkleidezeit bezahlen?

Die Antwort auf diese Frage fällt in den Bereich juristischer Spitzfindigkeiten. Das Spital Bülach ist eine AG, dessen Anteilscheine sich im Besitz der Aktionärsgemeinden befinden. Das Arbeitsgericht Bülach entschied: Diese Rechtsform ist öffentlich-rechtlich. Deshalb gelte das Arbeitsgesetz. Und laut Arbeitsgesetz sei Umkleidezeit eben Arbeitszeit. Schliesslich müsse die Arbeitskleidung vor Arbeitsbeginn am Spital bezogen und nach Arbeitsende auch dort wieder abgegeben werden. Das betroffene Personal kann also nicht in den Arbeitskleidern anreisen. Seitens Spital ist man mit diesem Urteil aber nicht zufrieden und geht darum vor Obergericht.