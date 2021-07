Fussball 2. und 3. Liga - Gewichtige Änderungen

Gruppeneinteilungen Männer und Frauen Infos einblenden

2. Liga regional, Gruppe 1

Kilchberg-Rüschlikon (Aufsteiger), Meilen (Aufsteiger), Oerlikon/Polizei, Red Star 2, Regensdorf, Schlieren, Seefeld, United Zürich (Absteiger), Urdorf, Wettswil-Bonstetten 2, Wiedikon (Aufsteiger), Witikon, Wollishofen, YF Juventus 2.

2. Liga regional, Gruppe 2

Bassersdorf (Absteiger), Brüttisellen-Dietlikon, Diessenhofen, Dübendorf, Gossau, Greifensee, Phönix Seen, Rüti (Absteiger), FC Schaffhausen 2, Töss (Aufsteiger), Uster, Veltheim (Aufsteiger), Volketswil (Aufsteiger), Wiesendangen.

3. Liga, Gruppe 1

Adliswil 2 (Aufsteiger), BC Albisrieden, Einsiedeln 2 (Aufsteiger), Freienbach 2, Horgen (Absteiger), Lachen/Altendorf 2, Oetwil-Geroldswil, Red Star 3, Siebnen, Thalwil 2, Wädenswil, Wollerau.

3. Liga, Gruppe 2

Affoltern am Albis, Altstetten (Absteiger), Benfica Clube de Zurique, Blue Stars 2, Croatia, Dietikon 2 (Aufsteiger), Engstringen, Industrie Turicum, Kosova 2, Republika Srpska, Schwamendingen 2 (Aufsteiger), Zürich City.

3. Liga, Gruppe 3

Embrach 2, Fällanden, Herrliberg 2, Höngg 2, Küsnacht (Aufsteiger), Racing Club, Schwamendingen, Seefeld 2, Unterstrass 2 (Aufsteiger), Wallisellen (Absteiger), Witikon 2 (Aufsteiger), Zürich-Affoltern (Absteiger).

3. Liga, Gruppe 4

Bülach, Effretikon (Absteiger), Eisenbahner SV, Glattbrugg, Glattfelden (Aufsteiger), Kempttal (Aufsteiger), Kloten, Niederweningen, Rafzerfeld, Räterschen, Rümlang, Wetzikon 2.

3. Liga, Gruppe 5

Beringen, Büsingen, Diessenhofen 2 (Aufsteiger), Dinamo Schaffhausen, Ellikon Marthalen, Embrach, Neftenbach, Oberwinterthur, Phönix Seen 2, Seuzach 2, Thayngen, Wülflingen (Aufsteiger).

3. Liga, Gruppe 6

Fehraltorf, Herrliberg, Hinwil, Männedorf (Absteiger), Mönchaltorf, Pfäffikon, Rüti 2, Stäfa, Uster 2 (Aufsteiger), Wald, Wetzikon (Absteiger), Zollikon.

Frauen. 2. Liga

Diessenhofen, Effretikon, Höngg, Phönix Seen, Schlieren 2, Südost Zürich, Team Furttal Zürich, Thayngen/Neunkirch, Uster, Veltheim, Wädenswil, Zürisee United.

Frauen 3. Liga

Gruppe 1: Hausen a.A., Kloten 2, Küsnacht, Lachen/Altendorf, Langnau a.A, Thalwil, Unterstrass, Wädenswil 2, Wiedikon, Wipkingen, Zürisee United 2.

Gruppe 2: Bülach, Embrach, Neftenbach, Niederweningen, Pfäffikon, Schaffhausen SV, Schwerzenbach, Seuzach, Töss, Volketswil, Wallisellen, Wetzikon.