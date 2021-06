Unwetter in der Schweiz – Gewitter mit Sturmböen und Hagel in Zürich Erneut hat am Montagabend eine Gewitterfront die Schweiz erreicht. Das Unwetter traf die Stadt Zürich mit voller Wucht. UPDATE FOLGT

Die Seestrasse ist in Meilen überschwemmt. Am rechten Zürichseeufer ist die Feuerwehr an vielen Orten im Einsatz um die Abflüsse von Blättern und Ästen zu befreien. Quelle: Tamedia

Am späten Montag zogen aus Westen heftige Unwetter mit Sturmböen und Hagel über die Schweiz. Kurz nach 18.45 Uhr traf die Gewitterzelle die Stadt Zürich mit voller Wucht. Das Bellevue stand kurzzeitig unter Wasser, eine Wasserfontäne schoss mitten auf der Strasse in die Höhe, wie ein Video auf «20 Minuten» zeigt.

Überschwemmung nach Gewitter beim Bellevue. (28. Juni 2021) Foto: Sabina Bobst

Auch im Zürcher Hauptbahnhof sprudelte auf einem Perron Wasser hervor und eine Treppe wurde geflutet.

Laut einer Sprecherin von Schutz & Rettung Zürich musste die Feuerwehr im Kanton Zürich über 220 Mal ausrücken (Stand 20 Uhr), wegen überfluteter Strassen und Keller sowie wegen umgestürzter Bäume. In der Stadt wurde die Feuerwehr bisher zu 14 Einsätzen gerufen (Stand 20 Uhr).

Ein Leser aus Horgen hält grosse Hagelkörner in der Hand. Quelle: Tamedia

Schlimm traf das Gewitter auch den Bahnhof Baden AG. Das Untergeschoss des Bahnhofes wurde überflutet.

300 Meldungen bei der Kapo Bern

Im Kanton Bern hat das Gewitter zu Einschränkungen im Bahnverkehr geführt. Wie der Bahninformation der SBB zu entnehmen ist, traten auf den Linien Bern-Belp, Bern-Schwarzenburg und Bern-Kerzers FR Fahrleitungsstörungen auf. Auch der Regionalverkehr Bern-Solothurn meldete Störungen einzelner Linien und Verspätungen. Die Autobahn A6 zwischen der Verzweigung Brüggmoos und der Verzweigung Schönbühl wurde wegen Hochwassers und eines Erdrutsches in beide Richtungen gesperrt.

Bei der Kapo Bern sind in den vergangenen rund zwei Stunden mehr als 300 Unwettermeldungen eingegangen. Es gab umgestürzte Bäume und Wassereinbrüche – ausserdem einen schweren Unfall bei Meikirch.

Orkanböe mit 121 km/h

Am Jura Südfuss wehten laut Wetterdiensten Böen von 101 km/h, so auch in Cressier NE. Auf dem Chasseral erreichte eine Orkanböe 121 km/h, wie Meteonews am Montagabend twitterte. Starkregen und Hagel begleiteten die starken Winde. Laut SRF Meteo betrug die Hagelschicht teilweise bis zu 5 Zentimeter. In La-Chaux-de-Fonds erreichten die Hagelkörner die Grösse von Golfbällen, wie Online-Portalen zu entnehmen war, Fensterscheiben seien zerbrochen.

Der Bund hatte auf seiner Naturgefahrenkarte vor einer Gewittergefahr der Stufe «erheblich» gewarnt.

Hagel sucht Kanton Freiburg heim

Auch der Kanton Freiburg und insbesondere die Region Gruyère waren am Montagabend von den Unwettern betroffen. In Bulle fielen Hagelkörner in der Grösse von Golfbällen. In La Roche waren die Hagelkörner etwa so gross wie eine Murmel.

Hier wurde die Kantonsstrasse überflutet und Autos hatten Mühe, sich fortzubewegen, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA feststellte. Die Interventionen seien im Gange, teilte die Freiburger Kantonspolizei auf Anfrage mit, ohne weitere Details zu nennen.

Auch im Kanton Freiburg kam es zu Überschwemmungen. Foto: Kantonspolizei Freiburg



