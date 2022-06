Unwetterwarnung der Stufe Rot – Gewitterfront mit Hagelschlag zieht über das Mittelland In der Nacht auf Pfingstsonntag hat es in den Kantonen Freiburg, Bern und Aargau teils kräftig gewittert. Auch im Verlauf des Tages bleibt es in der gesamten Schweiz gewitterhaft

Die Gewitterfront zieht von West nach Ost – in der Nacht waren die Kantone Freiburg, Bern und Aargau betroffen. MeteoNews Schweiz

In den Kantonen Freiburg, Bern und Aargau sind in der Nacht auf Pfingsten heftige Gewitter hinweg gezogen. Die Gewitter wurden stellenweise von Hagel begleitet, wie SRF Meteo auf Twitter mitteilte.

Tagsüber werde es auch in den übrigen Regionen der Schweiz gewitterhaft. Lokal sei mit Starkregen, Hagel und Sturm zu rechnen. Allgemein steige die Gewitterneigung von Westen her an, schreibt MeteoNews Schweiz auf Twitter.

Eine Gewitterzelle habe sich intensiviert und ziehe nun mit einer Geschwindigkeit von 65 Kilometern pro Stunde weiter über das Berner Seeland in nordöstlicher Richtung. Die Blitzaktivität sei hoch.

Meteoschweiz hat eine Unwetterwarnung der Stufe Rot für Teile des Kantons Bern sowie des Kantons Aargau erlassen.

SDA/roy

Fehler gefunden?Jetzt melden.