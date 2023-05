Bezirksgericht Bülach – Gezänk um Kleider führt fast zu Landesverweis Zwei Frauen wollen Kleider italienischer Marken in der Schweiz vertreiben. Schon bald kommt es zum bösen Streit. Dieser endete am Montag vor dem Bülacher Richter. Daniela Schenker

Zwei Frauen wollten italienische Kleider in der Schweiz vertreiben. Das ging nicht lange gut. Symbolbild: Celia Nogler

Die Frauen würden sich heute wohl wünschen, einander nie begegnet zu sein. Oder, wie es der Richter formulierte: «Da konnten zwei Menschen offensichtlich nicht miteinander.» Was Ende 2019 als Geschäftsmodell in der Modebranche begann, führte eine 54-Jährige am Montag ins Bülacher Gericht. Für sie stand einiges auf dem Spiel. Neben einer bedingten Gefängnisstrafe von 6 Monaten hatte der nicht anwesende Staatsanwalt eine Landesverweisung von 5 Jahren beantragt, wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs.