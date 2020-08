Giancarlo Pizzolotto rettet (einmal mehr) Bülach

Giancarlo Pizzolotto (rechts) glänzte für Bülach. Leo Wyden

Einen packenden Kampf lieferten sich Bassersdorf II und Bülach. Nachdem die erste Meisterschaftspartie von Basserdorf verschoben wurde, startete das Team von Trainer Luigi Bello gut in die Saison. Es steckte den Rückstand nach einem Foulpenalty von Adrian Xhemajli weg und führte bis zur Pause 2:1. Kurz nach dem Wechsel konnte Jüni Yonni nach einer Flanke von Daniel Neves zum 2:2 einköpfen. Danach flachte die Partie etwas ab. Daraufhin suchten aber beide Equipen den Sieg. Bülach war etwas gefährlicher. In der 80. Minute scheiterte Giancarlo Pizzolotto mit seinem Kopfball knapp. In der letzten Spielminute erzielte der Captain dann doch noch das finale 3:2 für die Gäste.

Bassersdorf II - Bülach 2:1 (2:3). Tore: 26. Xhemajili (Foulpenalty) 0:1. 31. 1:1. 41. 2:1. 48. Yonni 2:2. 90. Pizzolotto 2:3.

Diesmal reicht es Niederweningen

Die Niederweninger gewannen in Fehraltorf 3:2. Dabei zeigten die Wehntaler Moral. Zum einen verloren sie im Startspiel zwei Punkte, weil sie eine 3:0-Führung zu Hause gegen Seebach nicht über die Zeit brachten. Zum anderen fiel in Fehraltorf Stürmer Marco Eschler bereits in der 28. Minute wegen Verletzung aus. Und dann fiel in der 35. Minute noch der Führungstreffer für die Oberländer. Aber die Equipe von Trainer Patrick Eschler zeigte Moral. Tom Kloter (56.), Carlos Perez (70.) mit dem Kopf nach einem Eckball von Cedric Spielmann und Loris Annese (74.) mittels Elfmeter drehten das Score. Fehraltorf kam in der 85. Minute nochmals heran. Aber, im Gegensatz zum Seebachspiel, brachte Niederweningen den 3:2-Vorsprung diesmal über die Zeit.

Fehraltorf - Niederweningen 2:3 (1:0). Tore: 35. 1:0. 56. Kloter 1:1. 70. Perez 1:2. 74. Annese (Penalty) 1:2. 85. 2:3.