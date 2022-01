Jugendgewalt in der Schweiz – «Gib d Airpods here, susch stich di abe» Raubdelikte in Gruppen und mit Stichwaffen haben auch im zweiten Pandemiejahr zugenommen. Es geht um Ehre, Macht und Geld. Fabienne Riklin

Die Täter tragen Messer, Schlagringe oder Schlagruten bei sich. D ie Experten sind ob der gestiegene n Brutalität besorgt . Foto: ZUM

Mit zwei Kollegen schlendert der 13-Jährige, wir nennen ihn hier Kim, abends durch die Strassen Zürichs. In seiner Jeanstasche steckt ein Messer. Mit seinen Kumpels will er «schnell eine usne». Das Opfer ist nur wenig älter. Die drei verwickeln es in ein Gespräch. Dann fordert Kim unvermittelt: «Gib d Airpods here, susch stich di abe.»

«13-jährige Täter sind zwar selten, aber auch für uns schockierend.» Marcel Riesen-Kupper, Leitender Oberjugendanwalt des Kantons Zürich

Jetzt liegt der Fall bei einer Zürcher Jugendanwaltschaft. Diese hat ein Vollverfahren eröffnet. Das bedeutet: Kim und seine Lebensumstände werden bis ins kleinste Detail durchleuchtet. «So junge Täter sind zwar selten, aber auch für uns schockierend», sagt Marcel Riesen-Kupper, Leitender Oberjugendanwalt des Kantons Zürich. Tatsächlich brauche es für einen Raub eine spezielle Energie. «Man will sich bereichern und ist zugleich bereit, dafür Gewalt anzuwenden.»